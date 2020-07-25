Balıkesir'de polis 3 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları çalışmalarda 3 silah ve 25 adet fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir il merkezi, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda; il merkezinde 1 adet kuru sıkı tabanca ve 19 adet fişek, Ayvalık ilçesinde 1 adet menşesiz ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ve Edremit ilçesinde 1 adet menşe'siz ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 25 adet fişek ele geçirildi.