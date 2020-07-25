İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de polis 3 silah ele geçirdi

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları çalışmalarda 3 silah ve 25 adet fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları çalışmalarda 3 silah ve 25 adet fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir il merkezi, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda; il merkezinde 1 adet kuru sıkı tabanca ve 19 adet fişek, Ayvalık ilçesinde 1 adet menşesiz ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ve Edremit ilçesinde 1 adet menşe'siz ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 25 adet fişek ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.