İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de polis 30 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 30 şahsı gözaltına alırken adli makamlara sevk edilen 15’i tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 30 şahsı gözaltına alırken adli makamlara sevk edilen 15'i tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 30 şahsı gözaltına alırken adli makamlara sevk edilen 15'i tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve 26 adet fişek ele geçirildi.

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