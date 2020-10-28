Balıkesir'de polis 31 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis il genelinde yaptığı operasyonlarda 31 aranan şahsı yakalarken, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İl genelinde yaptıkları operasyonlarda; Balıkesir il merkezinde 12, Ayvalık'ta 3, Bandırmada 6, Burhaniye'de 5, Edremit'te 3, Erdek'te 1 ve Savaştepe'de 1 aranan şahıs olmak üzere 31 şahıs yakaladı. Bu operasyonlarda 7,53 gram metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp, 56 adet sentetik ecza hap, 5,68 gram esrar maddesi, 95,70 gram tütün ile karıştırılmış bonzai maddesi, 1 adet kapsam dışı bıçak, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet şarjör ve 12 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile 5 adet kartuş ele geçirildi.