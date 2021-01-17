Balıkesir'de polis 4 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri Balıkesir il merkezi, Edremit ve Ayvalık'ta yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişiyi yakalarken, 5 ateşli silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce Balıkesir merkez, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 16.01.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 4 aranan şahıs yakalaırken, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 44 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.