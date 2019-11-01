İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de polis 4 silah ve 341 mermi yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri İl 341 adet ağır, uzun ve kısa namlulu silahlara ait mermi ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri İl 341 adet ağır, uzun ve kısa namlulu silahlara ait mermi ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında, Gömeç, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet yivsiz av tüfeği ile bu silaha ait 266 adet kartuş, 171 adet muhtelif çaplarda ağır ve uzun namlulu silahlara ait fişek ve mühimmat, 170 adet muhtelif çaplarda kısa namlulu silahlara ait fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silah ve mühimmatlara el konuldu. Şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.