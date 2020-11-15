Balıkesir'de polis 41 aranan şahsı yakalarken, 20 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 41 aranan şahsı yakalarken, 20 ateşli silah ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 11.11.2020 - 13.11.2020 tarihleri arasında Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 16 aranan şahıs ve ruhsatsız 2 tüfek, , (2) Ayvalık ilçesinde 2 aranan şahıs 2 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 6 fişek, , Bandırma ilçesinde 4 aranan şahıs, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 39 fişek, Burhaniye ilçesinde 2 aranan şahıs, Edremit ilçesinde 10 aranan şahıs, 5 tabanca ve 7 fişek, Erdek ilçesinde 1 tüfek ve 1 kartuş, (2) Gömeç ilçesinde 2 aranan şahıs, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 20 adet fişek, Susurluk ilçesinde 3 aranan şahıs, 2 tabanca ve 5 fişek, Sındırgı ilçesinde 2 arana şahıs yakalandı.