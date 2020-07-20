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Balıkesir'de polis 42 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde son 1 hafta içinde yaptıkları 28 ayrı operasyonda 42 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevkedilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 hafta içinde yaptıkları 28 ayrı operasyonda 42 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevkedilen 1 kişi tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 13.07.2020 - 19.07.2020 tarihleri arasında yapılan 28 ayrı olay ve yakalamada; 24 gram esrar, 4,44 gram metamfetamin,6,92 gram skunk maddesi, 557 adet sentetik ecza hap, 26 kök kenevir bitkisi, 1,24 gram bonzai, 2 adet cam aparat (Payp), 2 adet ruhsatsız tüfek ve 12 adet fişek ele geçirildi. Polis olaylarla ilgili toplam 42 şüpheli hakkında işlem yaparak adli makamlara sevkedilen 1 şahıs tutuklandı.

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