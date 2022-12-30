Balıkesir'de polis 48 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 48 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 27 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 48 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 27 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 12 adet ruhsatsız tabanca ve 64 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi.