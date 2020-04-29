Balıkesir'de polis 5 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 5 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 5 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Balıkesir merkezde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 3 adet fişek, 2 adet yivsiz av tüfeği ve 6 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, Edremit ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.