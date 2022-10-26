Balıkesir'de polis 50 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 50 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 25 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 50 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 25 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 41 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 28 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 6 adet fişek ele geçirildi.