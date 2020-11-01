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Balıkesir'de polis 6 aranan şahıs yakalarken, 2 silah ele geçirdi

Balıkesir’de poliş ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi yakalarken, 2 silah ve silahlara ait fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de poliş ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi yakalarken, 2 silah ve silahlara ait fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 1 aranan kişi, Ayvalık'ta 1 aranan kişi, Burhaniye'de 1 kişi, Edremit'te 2 aranan kişi ve 1 silah ile 30 fişek, Kepsut'ta 1 aranan kişi ve Savaştepe İlçesinde, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 2 adet fişek ele geçirdi.

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