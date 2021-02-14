Balıkesir'de polis 6 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamalarında 6 aranan şahsı yakalarken, 16 ateşli silah ve 70 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Erdek İlçelerinde 13.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 6 aranan şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 21 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca bu tabancaya ait 14 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 3 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 8 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet kısa dipçikli ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1adet kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirildi.