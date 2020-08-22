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Balıkesir'de polis 6 silah ele geçirdi

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 6 ateşli silah ve bunlara ait fişekleri ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 6 ateşli silah ve bunlara ait fişekleri ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde yapılan çalışmalarda; Ayvalık İlçesinde, 1 adet Vzor marka 7.65 mm çapında tabanca ve bu silahlara ait 46 adet fişek, 1 adet Blow marka kuru sıkı tabanca, Balya İlçesinde, 1 adet pompalı av tüfeği, Bandırma İlçesinde, 1 adet Voltran marka kuru sıkı tabanca, Edremit İlçesinde, 1 adet Falcon marka av tüfeği, 1 adet ibaresiz kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 46 adet fişek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

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