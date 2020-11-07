Balıkesir'de polis 6 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheliyi yakalarken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 04.11.2020 tarihinde yapılan 5 ayrı çalışmada, 6 şüpheli şahsı yakalarken, yapılan aramalarda; 16,63 gram metamfetamin, 39 adet sentetik ecza hap ve 12,28 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Yakalanan şahıslarla ilgili adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.