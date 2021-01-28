Balıkesir'de polis 7 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şahsı yakalarken, 4 ateşli silah ve bu silahlara ait 12 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü il merkezi, Ayvalık, Gönen, Edremit, Burhaniye, Sındırgı ve Gömeç yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda 7 aranan şahsı yakalarken, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.