İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de polis 7 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şahsı yakalarken, 4 ateşli silah ve bu silahlara ait 12 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şahsı yakalarken, 4 ateşli silah ve bu silahlara ait 12 fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü il merkezi, Ayvalık, Gönen, Edremit, Burhaniye, Sındırgı ve Gömeç yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda 7 aranan şahsı yakalarken, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.