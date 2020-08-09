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Balıkesir'de polis 8 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliyi yakaladı. Polis operasyonlar esnasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 6 ayrı çalışmada 8 kişiyi yakaladı. Polis ekiplerinin yaptıkları aramalarda; 23,21 gram metamfetamin maddesi, 2,10 gram esrar maddesi ve 1,95 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

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