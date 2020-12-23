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Balıkesir'de polis 8 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce Bandırma ve Balıkesir merkezde yaptıkları uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 6 ayrı çalışmada 8 şüpheli şahsı yakalarken, olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 8,75 gram metamfetamin, 2,74 gram sentetik kannabinoid, 46 adet sentetik ecza hap, 0,92 gram esrar, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

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