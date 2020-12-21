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Balıkesir'de polis 9 aranan şahıs yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi yakaladı.


Polis ekipleri yaptıkları aramalarda da 4 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve 23 adet fişek ele geçirdi.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 9 aranan şahıs, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 19 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet kartuş ele geçirdi. Polis ekiplerinin Balıkesir il merkezinde yaptığı operasyonda 1 aranan şahıs, 2 tabanca, 1 tüfek ve 7 fişek, Ayvalık ilçesinde 1 aranan şahıs, Bandırma İlçesinde aranan 3 kişi, Burhaniye İlçesinde 1 aranan şahıs, 1 tabanca ve 15 fişek, Edremit İlçesinde 2 aranan şahıs, 1 tabanca ve 1 fişek ve Gömeç İlçesinde 1 aranan şahıs yakalandı.

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