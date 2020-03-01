Balıkesir'de polis 9 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 9 kişiyi Sındırgı, Burhaniye, Edremit ilçesi ve İl Merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.