Balıkesir'de polis 90 aranan şahıs ve 40 silah yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 90 kişiyi yakaladı. Polis ekipleri yaptıkları ayrı operasyonlarda 40 ateşli silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 09.11.2020 - 15.11.2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, il merkezinde 32 aranan şahıs 3 tabanca, 3 tüfek ve 16 fişek, Ayvalık'ta 5 aranan şahıs, 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 6 fişek, Bandırma'da 9 aranan şahıs 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 41 fişek, Burhaniye'de 8 aranan şahıs, 3 ruhsatsız tüfek, 8 kartuş, Edremit'te 27 aranan şahıs, 7 tabanca, 4 tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 66 fişek, Erdek'te 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 1 kartuş, Gömeç'te 2 aranan şahıs 1 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 20 fişek, Havran'da 1 tüfek, (1) İvrindi'de 1 aranan şahıs, Sındırgı'da 2 aranan şahıs, Susurluk'ta 4 aranan şahıs, Savaştepe'de 1 kurusıkı tabanca ve 6 fişek ve Susurluk ilçesinde 1 tabanca, 1 tüfek ve 13 fişek ele geçirildi.