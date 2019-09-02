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Balıkesir'de polis alkol satış yerlerini denetledi

Balıkesir’de polis ekipleri alkol satan iş yerleri ve trafikte hız yapan araçları radar ile denetledi.

Balıkesir'de polis ekipleri alkol satan iş yerleri ve trafikte hız yapan araçları radar ile denetledi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il geneline alkol ve tütün satışı yapan işyerlerine denetim yaptı. Yapılan kontrollerde 6 iş yerine alkol satış saatlerine riayet etmediği ve 2 iş yerine 18 yaşını doldurmamış şahıslara alkol satışı yaptığı gerekçesiyle işlem yapıldı.


Trafik ekipleri radarla hız denetimi yaptı


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla "Özel Denetim-57 Radarla Hız Denetimi" yapıldı. Yapılan radarla hız denetiminde 766 araç kontrol edilirken, hız ihlali yapan sürücülere 214 bin 728 lira ceza yazıldı. 11 araç ise trafikten men edildiği öğrenildi.

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