Balıkesir'de polis aranan 13 şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 13 aranan şahsı yakalarken, 8 ateşli silah ve 21 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Bandırma, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde 28.01.2021 tarihinde yapılan aramalarda 13 aranan şahsı yakalarken, 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 21 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.