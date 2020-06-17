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Balıkesir'de polis aranan 27 kişiyi yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 27 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 27 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu hırsızlık suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Gönen, Gömeç, Erdek, Marmara, Edremit, Ayvalık, Bigadiç, Manyas, Bandırma, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde toplam 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 27 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

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