Balıkesir'de polis aranan 3 kişi ve 4 silah yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 3 aranan şahısı yakalarken, 4 ateşli silah ele geçirdi.
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 3 aranan şahısı yakalarken, 4 ateşli silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğün ekiplerince “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda Balıkesir İl Merkezinde çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalanırken, 1 pompalı tüfek, Edremit ilçesinde 2 kurusıkı tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi. Yakalanan şahıslar hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.