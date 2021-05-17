Balıkesir'de polis aranan 32 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 32 aranan şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Savaştepe İlçelerinde 10.05.2021 - 16.05.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalanmış, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklanarak, ceza evine gönderlildi.

Yapılan aramalarda; 12 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 73 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 23 adet kartuş ve 6 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.