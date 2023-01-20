Balıkesir'de polis, aranan 49 şahsı yakaladı

Balıkesir'de asayiş polisi şehir genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 49 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 26 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 26 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve 61 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve 35 adet fişek ele geçirildi.