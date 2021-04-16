Balıkesir'de polis 'Huzur' operasyonlarında 25 kişiyi gözaltına aldı

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları Huzur operasyonları kapsamında yapılan uyuşturucu madde uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı. Asayiş uygulaması kapsamında yapılan uygulama da ise 16 aran şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık ve Bandırma İlçelerinde yapılan 4 ayrı çalışmada, 9 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı ve 8 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 26 adet sentetik ecza hap, 1,80 gram sentetik bonzai maddesi ve 5,86 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Kepsut, ve Savaştepe İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 32 adet fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 8 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 10 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 14 adet fişek, 1 adet kısa dipçikli ruhsatsız tüfek, 1 adet pompalı tabir edilen ruhsatsız tüfek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.