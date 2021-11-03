İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de polis kaçak telefona 'sinyal' çaktı

Balıkesir’de KOM polisi, yaptığı ’sinyal’ operasyonu kapsamında 59 kaçak telefon ele geçirdi.

Balıkesir'de KOM polisi, yaptığı 'sinyal' operasyonu kapsamında 59 kaçak telefon ele geçirdi. Yapılan kaçaük telefon operasyonunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Türkiye genelinde KOM Daire Başkanlığı koordinesinde cep telefonu kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen “sinyal” operasyonu kapsamında Balıkesir il merkezi, Edremit ve Bandırma ilçelerinde operasyonlar yapıldı. 59 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu ve akıllı cep telefonu ele geçirilirken, 5 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında “5607 sayılı kanuna muhalefet” suçundan adlî tahkikat yapıldı.

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