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Balıkesir'de polis kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri kaçak tütün ve mamulü satanlara operasyon düzenledi.

Balıkesir'de polis ekipleri kaçak tütün ve mamulü satanlara operasyon düzenledi. Polis ekipleri 127 kg. kıyılmış kaçak tütün, 10 bin boş makoron ve nargile kömürü ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kom Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 127 Kg Kıyılmış tütün, 10 bin adet boş makaron ve 10 Kg nargile kömürü ele geçirdi. Polis ekipleri yakalanan şüpheli şahıs hakkında adlı işlem yaptığı öğrenildi.

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