İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de polis silaha savaş açtı

Balıkesir polisi ateşli silahlara savaş açtı.

Polis ekipleri son 24 saatte 9 silah ele geçirdi.


Balıkesir polisi 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi yakaladı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde yapılan çalışmalar sonrasında; 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 36 adet fişek, 6 adet yivsiz av tüfeği ve bu tüfeklere ait 23 adet fişek, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs, açık cezaevi firarisi ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs ile cezaevi firarisi ve fuhuşa teşvik, aracılık ve cinsel taciz suçundan 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs olmak üzere toplan 3 şahıs yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, yakalanan şahıslar hakkında yasal işlemler devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.