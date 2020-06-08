Balıkesir'de polis son 1 ayda 107 silah yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri Mayıs ayında il genelinde yaptıkları uygulamalarda 107 silah ve bin 116 adet fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Balıkesir il genelinde son 1 ay içinde yaptığı operasyonlarda ruhsatsız 47 adet ateşli silah, 49 adet yivsiz av tüfeği, 11 adet kuru sıkı tabanca, muhtelif çap ve markalarda bin 116 adet fişek ele geçirdi.

Emniyet güçleri Altıeylül ve Karesi ilçelerinde, 13 adet ruhsatsız ateşli silah, 17 adet yivsiz av tüfeği, 4 adet kuru sıkı tabanca, muhtelif çap ve markalarda 168 adet fişek, Ayvalık ilçesinde, 14 adet ruhsatsız ateşli silah, 15 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, muhtelif çap ve markalarda 574 adet fişek, Bandırma ilçesinde, 3 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet kuru sıkı tabanca, muhtelif çap ve markalarda 109 adet fişek, Bigadiç ilçesinde, 3 adet yivsiz av tüfeği, muhtelif çap ve markalarda 49 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 4 adet yivsiz av tüfeği, 6 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet kuru sıkı tabanca, muhtelif çap ve markalarda 160 adet fişek, Edremit ilçesinde 5 adet ruhsatsız ateşli silah, 9 adet yivsiz av tüfeği, muhtelif çap ve markalarda 61 adet fişek, Gömeç ilçesinde, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, muhtelif çap ve markalarda 2 adet fişek, Havran ilçesinde, 2 adet ruhsatsız ateşli silah, muhtelif çap ve markalarda 4 adet fişek, Savaştepe ilçesinde, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, muhtelif çap ve markalarda 5 adet fişek, Sındırgı ilçesinde, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve Susurluk ilçesinde de 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 2 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet fişek ele geçirdi.