Balıkesir'de polis son 1 ayda 87 silah yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 ayda yaptıkları uygulamalarda 87 silah ve bin 50 adet fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Balıkesir ve ilçelerinde son 1 ay içinde yaptığı operasyonlarda ruhsatsız 23 adet ateşli silah, 45 adet yivsiz av tüfeği, 19 adet kuru sıkı silah, muhtelif çap ve markalarda bin 50 adet fişek ele geçirdi.

Yakalanan silahların ilçelere dağılımı;

Balıkesir İl Merkezinde; 17 silah, 308 adet fişek, Ayvalık ilçesinde; 7 adet silah, 13 adet fişek, Bandırma ilçesinde; 4 silah 5 adet fişek, Bigadiç ilçesinde; 1 adet silah, Burhaniye ilçesinde; 12 adet silah 375 adet, Edremit ilçesinde; 4 adet silah 34 adet fişek, Erdek ilçesinde;1 av Tüfeği, 40 adet fişek, Gömeç ilçesinde; 4 adet silah 11 fişek, Gönen ilçesinde 7 silah 93 fişek, Kepsut ilçesinde 1 silah 5 fişek, Savaştepe ilçesinde 1 av tüfeği, Sındırgı ilçesinde 2 av tüfeği ve Susurluk ilçesinde 5 silah ve 66 fişek ele geçirildi.