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Balıkesir'de polis son 1 haftada 28 silah ele geçirdi

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda 28 silah ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda 28 silah ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 06.09.2020 -10.09.2020 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir il merkezinde; 8 ruhsatsız silah ile 35 fişek, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 69 fişek ile 2 kurusıkı tabanca ve 129 fişek, Ayvalık ilçesinde; 3 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek, Bandırma ilçesinde; 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 72 fişek, Edremit ilçesinde; 3 ruhsatsız av tüfeği,2 ruhsatsız tabanca, 20 fişek ve 1 kurusıkı tabanca ve 11 fişek ve Susurluk ilçesinde; 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

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