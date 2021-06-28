Balıkesir'de polis son 1 haftada 86 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları asayiş operasyonlarında 86 aranan şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 32'si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Balya, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Kepsut, Manyas ve Susurluk İlçelerinde 21.06.2021 - 27.06.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 86 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 32 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 11 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 61 adet fişek, 11 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 115 adet kartuş, 10 adet kurusıkı tabanca ve 201 adet fişek ele geçirildi.