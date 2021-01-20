Balıkesir'de polis uyuşturucu 13 şüphelisini yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri yaptıkları 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli kişiyi yakalarken adlî makamlara sev edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde yapılan 5 ayrı çalışmada 13 şüpheli şahsı yakalarken 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 9 şüpheli şahısta haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

Polis ekipleri yapılan aramalarda; 3 gram sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza hap, 91,15 gram metamfetamin, 25 adet ecstasy hap, 9,30 gram toz esrar, 5,20 gram esrar, 2 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet mermi ele geçirildi.