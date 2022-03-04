Balıkesir'de polis ve jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları 3 ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 93 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 2 ayrı operasyonda Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran ve Gönen İlçelerinde yapılan çalışmalarda 59 aranan şahıs yakalanmış ve 12 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 64 adet fişek, 6 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde yapılan operasyon ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs gözaltın alınırken, 2 tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirdi.