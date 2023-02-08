Balıkesir'de polis ve jandarmadan 160 şahsa operasyon

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde son 1 haftada yaptıkları asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 160 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen toplam 64 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve jandarmanın genel güvenliği, asayiş ve kaçakçılık ve organize suçlar dahilinde Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 160 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 64 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 29 adet ruhsatsız tabanca ve 299 adet fişek, 19 adet ruhsatsız tüfek ve 522 adet kartuş, 7 adet kurusıkı tabanca, bin 536 gram kubar esrar, 60 adet sentetik uyuşturucu hap, 151 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 108 bin adet dolu makaron, 520 kilo tütün, 1 adet hassaz terazi, 6 adet aparat ve 5 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.