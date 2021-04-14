Balıkesir'de polis ve jandarmadan 43 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 30 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Narkotik polislerinin yaptığı çalışmalarda 13 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 2'si tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Karesi, Havran, Kepsut, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen ve Havran İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden ve 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 32 adet fişek, 2adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 12 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Edremit ve Havran İlçelerinde yapılan 6 ayrı çalışmada, 13 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı ve 1 şahıs adli kontrol kararı ile 4 şahıs savcılıkça diğer 6 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 160 adet sentetik ecza hap, 1,04 gram sentetik bonzai ve 0,57 gram metamfetamin ele geçirildi.