Balıkesir'de polis ve jandarmadan 54 şahsa operasyon

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında toplam 54 şahıs gözaltına alnırken, adli makamlara sevk edilen 23 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Manyas, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 23 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca ve 47 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet kartuş

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül, Burhaniye, Manyas, Kepsut, Gönen, Havran ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 79 gram metamfetamin, 51 gram kubar esrar, 90 adet sentetik uyuşturucu hap, 20 gram kenevir tohumu, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kesici alet, 19 adet fişek ve suçtan elde edilen 5 bin 800 TL ele geçirilirken, Olaylara karışan 11 şüpheli şahıs yakalandı.