Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında asayiş ve uyuşturucu yönünden yaptıkları uygulamalarda 260 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 52 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 142 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 46 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda;16 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 144 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş, 7 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 9 adet fişek

Yine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Altıeylül, Karesi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gönen, Havran ve Erdek İlçelerinde 90 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6 şahıs tutuklanırken, 8 şahıs adli kontrol şartıyla, 76 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 958 adet sentetik ecza hap, 375 gram esrar maddesi, 341 gram metamfetamin maddesi, 81 gram skunk maddesi, 15 kök kenevir bitkisi, 10 gram bonzai maddesi, 2 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 63 adet fişek, 14 bin 30 TL para ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs yakalanırken, 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak ele geçirildi.