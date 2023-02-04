Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında toplam 43 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 20 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Susurluk ilçelerinde çalışmalarda toplam 43 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 20 şahıs tutuklandı, Yapılan aramalarda: 4 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet fişek,6 adet ruhsatsız tüfek, 14 kartuş ve 3 adet kurusıkı tabanca, 350 gram toz esrar, 35 gram kubar esrar, 5 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 3 bin 600 TL para ele geçirildi.