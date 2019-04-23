Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzurlu Sokaklar' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması yaptı. Jandarma ve polis ekipleri uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 61 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı il genelinde 2 aşamalı olarak 124 ekip ve 488 personelin katılımı ile 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması yaptı. Uygulamanın ilk aşamasında ekipler 349 umuma açık yerde yapılan uygulamada 2 bin 406 kişiye yapılan sorgulamalarda; 1 kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 54 kişiyi yakaladı. Jandarma ekipleri 12 kişiye toplam 7 bin 382 TL idari para cezası uyguladı. Uygulama sırasında 1 tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile 50 Kg deniz patlıcanı yakalandı. Jandarma ekiplerinin 2 aşama uygulamasında hakkında yakalama kaydı olan 6 araç yakalanırken, 60 araçta trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde 117 ekip ve 375 polis memuru ile eş zamanlı denetimler yapıldı. Balıkesir genelinde yapılan uygulamada polis ekipleri 3 bin 182 kişiyi sorgularken, trafikte 631 araç kontrol edildi. Uygulama kapsamında 122 park, bahçe ile 228 umuma açık işyeri kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. 6 umuma açık yere de yasal işlem yapıldı. Polis ekipleri trafikte yaptıkları uygulamada 39 araca 24 bin 818 TL para cezası uygularken, 9 araç trafikten men edildi.