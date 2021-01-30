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Balıkesir'de polisten 10 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri yaptıkları 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli şahsı yakalarken adli makamlara sevk edilenlerden 3’ü tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri yaptıkları 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli şahsı yakalarken adli makamlara sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, Bandırma, Edremit, Gönen, Susurluk ve Burhaniye ilçelerinde yapılan 6 ayrı çalışmada 10 zanlı yakalandı. 28 Ocak tarihinde gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 1 şahıs savcılıktan serbest kalmış, 4 şahıs ise haklarında yapılan işlem sonrası serbest kaldı. 2 şüpheli de adli kontrol kararı ile serbest kalırken, 3 zanlı tutuklandı.


Ekiplerce yapılan aramalarda 0,48 gram metamfetamin, 1 kilo 6,9 gram esrar ve 1 adet hassa terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 280 TL para ele geçirildi.

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