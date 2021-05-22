Balıkesir'de polisten 11 kişiye kumar baskını

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde oluşturulan özel ekip, kumar oynatıldığı tespit edilen bir ikamete baskın yaptı. Kumar oynayan 7 kişi ile birlikte yer temin eden 11 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, 6 bin 885 lira para ile 12 deste oyun kağıdı ele geçirdi.

Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynayanlar hakkında; 5326 sayılı Kabahatler Kanunun kapsamında "Kumar Oynamak" suçundan 14 bin 696 lira, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında "Maske ve Sosyal Mesafe kurallarını ihlal" suçundan 9 bin 900 lira, 4207 sayılı Kanun kapsamında "Kapalı alanda tütün mamullerinin tüketilmesine izin verme" suçundan ise 2 bin 813 lira olmak üzere 27 bin 409 lira idari para cezası uygularken, kumar oynatılan ikameti de mühürleyerek kapattı.