Balıkesir'de polisten 11 kişiye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri Balıkesir il merkezi, Bandırma, Gönen ve Gömeç'te yaptıkları 6 ayrı uyuşturucu madde operasyonunda 11 şüpheliyi yakaladı. Polis operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ve içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 21.12.2020 tarihinde Balıkesir il merkezi, Bandırma, Gönen ve Gömeç ilçelerinde yapılan 6 ayrı çalışmada, 11 şüpheli şahsı yakaladı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 9,55 gram metamfetamin, 33 adet sentetik ecza hap, 0,89 gram bonzai, 129,85 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.