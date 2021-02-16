İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de polisten 11 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de narkotik polis ekipleri Bandırma, Gömeç ve Balıkesir merkezde yaptıkları 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli şahsı yakaladı.

Balıkesir'de narkotik polis ekipleri Bandırma, Gömeç ve Balıkesir merkezde yaptıkları 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli şahsı yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 15.02.2021 tarihinde Balıkesir il merkezi, Bandırma ve Gömeç ilçelerinde yapılan 9 ayrı çalışmada 11 şüpheli şahıs yakalanırken, yakalanan 11 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olayla ilgili yapılan aramalarda; 55 adet sentetik ecza hap, 0,74 gram esrar, 11,39 gram metamfetamin ve 5,10 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.