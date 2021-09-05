Balıkesir'de polisten 13 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarda 13 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 5'i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Erdek İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 38 adet fişek ve 5 adet kartuş ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapılan 5 ayrı çalışmada Balıkesir Kent Merkezi, Bandırma, Gömeç ve Havran ilçelerinde 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 4 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 0,73 gram metamfetamin, 284 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.