Balıkesir'de polisten 16 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilenlerden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak için il merkezinde Ayvalık, Burhaniye, Bandırma, Edremit, Erdek ve Gönen ilçelerinde 01.09.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs adli makamlara sevk edilirken, 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 36 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 34 adet kartuş ele geçirildi.