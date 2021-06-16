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Balıkesir'de polisten 16 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de Narkotik polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de Narkotik polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli şahsı gözaltına aldı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak dün Balıkesir şehir merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç ve Kepsut İlçelerinde yapılan 10 ayrı çalışmada, 16 şüpheli şahsı yakalarken, 4 şahıs mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı ve 12 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 21,36 gram metamfetamin, 64 adet sentetik ecza hap, 2,43 gram esrar ele geçirildi.

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