Balıkesir'de polisten 17 şahsa uyuşturucudan gözaltı

Balıkesir'de Narkotik polisleri, yaptıkları huzur operasyonları kapsamında 17 şüpheli şahsa uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir, Edremit, Bandırma ve Ayvalık İlçelerinde yapılan 15 ayrı çalışmada, 17 şahıs göz altına alınırken, 16 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. 1 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 74 adet sentetik ecza hap, 18,30 gram metamfetamin, 1,02 gram sentetik bonzai, 0,98 gram esrar, 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan dijital hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 300 TL nakit para, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.